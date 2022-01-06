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В ДТП с микроавтобусом на Западном берегу Иордана погибли семь человек

Еще трое получили травмы разной степени тяжести

ТАСС, 6 января. По меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили травмы разной степени тяжести в ДТП с участием микроавтобуса на Западном берегу реки Иордан. Об этом в четверг сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи.

По информации газеты, грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом недалеко от местного поселка Петцаэль. По предварительным данным, на месте погибли семь человек, состояние еще троих оценивается как серьезное. Сведений о причинах столкновения пока нет.

Как пишет издание, для госпитализации потерпевших на место инцидента были направлены военные вертолеты.

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