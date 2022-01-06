В Ульяновске трое детей отравились угарным газом

ТАСС, 6 января. Прокуратура в Ульяновске начала проверку после госпитализации троих детей с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Ульяновской области.

"Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска проводит проверку в связи с доставлением сегодня, 6 января 2022 года, в учреждение здравоохранения трех детей", - сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации надзорного ведомства, причиной обращения их родителей за медицинской помощью стало отравление малолетних угарным газом.

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска проверяет деятельность должностных лиц управляющей компании и специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Также прокуратура проверит контролирующие органы на своевременный анализ соблюдения требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры.

Ход проверки и мероприятия следственных органов находятся на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.