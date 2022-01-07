Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта в Башкирии

ТАСС, 7 января. Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

"По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.

По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша, Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшей 6 января около 23:20 мск аварийной посадкой вертолета марки AS350, бортовой номер RA-07219.

На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следователи СК России по Республике Башкортостан, спасательные службы.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.