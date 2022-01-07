Более 15 тыс. жителей остались без тепла и горячей воды в Башкирии из-за аварии

ТАСС, 7 января. Аварийное отключение теплоснабжения произошло в пятницу в городе Белорецке в Башкирии. Без отопления и горячей воды остались свыше 15 тыс. человек и 14 социально значимых объектов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В зону отключения теплоснабжения и горячей воды попадают 176 многоквартирных домов (более 15 000 жителей) и 14 социально значимых объектов: детская поликлиника, туберкулезный диспансер, заводская поликлиника; школы № 17, 20, 14, музыкальная [школа]; детские сады № 23, 24, 27, 31, 5, 29; педагогический колледж", - отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, аварийное отключение произошло из-за изношенности участка на магистральном трубопроводе центрального отопления. Прорыв теплотрассы произошел в районе средней школы № 20 по улице 50 лет Октября.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 14 человек и пять единиц техники. Ориентировочное время завершения сварочных работ - 15:00 (13:00 мск). После этого специалисты приступят к заполнению системы.

На данный момент в Башкирии около минус одного градуса, юго-западный ветер со скоростью 8 м/с.