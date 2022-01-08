В Оренбургской области четверо молодых людей погибли, отравившись угарным газом

ОРЕНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Дознаватели МЧС выясняют причину гибели четырех молодых людей в Оренбургской области, тела которых обнаружили в субботу утром в заведенном автомобиле в гараже в поселке Адамовка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 08:15 (06:15 мск) поступило сообщение об отравлении угарным [газом] в Адамовском районе в поселке Адамовка. В результате происшествия погибли четыре человека: два юноши 2006 года рождения, один - 2003 года рождения, один - 2000 года рождения", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, тела погибших обнаружили в заведенном автомобиле ВАЗ-2112, находящемся в гараже. Причина происшествия устанавливается. Как уточняется в сообщении, на месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Оренбургской области.