Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Хакасии

ТАСС, 8 января. В субботу утром в селе Калинино-1 в центральной части Республики Хакасия загорелся частный жилой дом. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела трех человек, сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 07:01 (03:01 мск). Через шесть минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. В доме горела комната на площади 15 кв. м. Звено пожарных обнаружило внутри женщину и двух мужчин без признаков жизни. С открытым огнем пожарные справились за 21 минуту", - говорится в сообщении.

Точную причину возгорания и обстоятельства гибели людей устанавливают следственные органы. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.