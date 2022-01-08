Более 11 тыс. человек остались без отопления в Курске из-за аварии на теплотрассе

ТАСС, 8 января. Авария на теплотрассе в Курске стала причиной отключения отопления и горячей воды в 196 многоквартирных домах, в которых проживают 11,2 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

"Произошло отключение абонентов от теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска <…>. Под ограничение теплоснабжения попадут 196 многоквартирный жилых домов различной этажности с населением 11 200 человек, в том числе 3 510 детей, шесть детских садов и пять учебных заведений. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Курской области, утром в субботу в Курске произошел порыв на участке тепловой магистрали. В Курске проживает около 450 тыс. человек, в настоящее время температура воздуха в городе составляет шесть градусов мороза.

Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, ремонт на теплотрассе планируют завершить до 20:00 мск субботы, в настоящее время приостановлена подача горячей воды и отопления в домах на ул. Студенческой, 50 лет Октября, Воробьева, Клыкова, Мыльникова, пр. Дружбы, Энтузиастов, Хрущева и других.