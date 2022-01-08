Полицейские задержали пьяного авиадебошира рейса Хургада - Екатеринбург

ТАСС, 8 января. Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали в аэропорту Кольцово авиадебошира, который находился на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

"Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции, где в отношении него был составлен административный протокол", - говорится в сообщении.

По информации управления, около 02:00 (00:00 мск) 8 января в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом Хургада - Екатеринбург требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники установили, что житель Тюмени 1989 года рождения во время полета находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировал.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" (ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ), которая предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.