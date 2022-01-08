В Башкирии после отравления людей хлором в частном бассейне возбудили уголовное дело

ТАСС, 8 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления парами хлора 11 человек, отдыхавших в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района Башкирии. Об этом сообщили в субботу журналистам в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан.

"Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по факту отравления людей парами хлора в банном комплексе", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, компания из 11 человек отдыхала в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района. Ночью несколько отдыхающих почувствовали ухудшение самочувствия и вызвали скорую помощь, после чего всех их доставили в больницу. Врачи диагностировали у них отравление парами хлора.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, при участии специалистов МЧС произведены заборы воздуха и воды, которые направлены на исследование, о происшествии проинформировано региональное управление Роспотребнадзора, допрашиваются руководство и работники комплекса, планируется проведение судебной экспертизы оборудования бассейна с целью проверки его исправности и соответствия предъявляемым законом требованиям. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкирии, два человека попали в реанимацию, еще девять - в токсикологическое отделение больницы после того, как надышались хлором в одном из бассейнов. В пресс-службе министерства здравоохранения республики уточнили, что госпитализированы и находятся под наблюдением врачей 10 человек. Состояние восьми из них оценивается как легкой степени тяжести, двоих - более тяжелое, они в реанимации.