Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Башкирии

ТАСС, 8 января. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в субботу в Башкирии, пострадали трое взрослых и трое детей. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о ДТП поступило в субботу в 14:30 (12:30 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге регионального значения общего пользования Уфа - Белорецк - Магнитогорск в Белорецком районе с участием пяти автотранспортных средств: один большегрузный автомобиль, четыре легковых автомобиля. <…> По прибытии на место установлено, что пострадали шесть человек (из них трое детей), погибших нет, личности устанавливаются", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, движение на автодороге не затруднено, разлива топлива нет.

Ранее пресс-центр ГИБДД Башкортостана сообщил, что грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу на трассе в Башкирии, четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. По данным ГИБДД, авария произошла около 12:00 (10:00 мск) на 17-м км автодороги Аксеново - Аксаково - Белебей в Белебеевском районе Башкирии. По факту ДТП проводится разбирательство.