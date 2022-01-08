Самолет Москва - Ташкент экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

ТАСС, 8 января. Следовавший по маршруту Москва - Ташкент самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Одному из пассажиров потребовалась помощь медиков, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе международного аэропорта Казань.

"8 января в 13:19 в международном аэропорту Казань в связи с плохим самочувствием пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Москва - Ташкент. Посадка прошла благополучно. Пассажир был госпитализирован в больницу города Казань", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в аэропорту, в 14:57 борт продолжил движение по маршруту.