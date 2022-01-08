СМИ: в Болгарии произошла утечка личных данных около 300 тыс. граждан

СОФИЯ, 8 января. /ТАСС/. Персональные данные около 300 тыс. граждан Болгарии, в том числе ведущих политиков, руководства страны и партийных деятелей, оказались в открытом доступе в результате утечки из системы БУЛСТАТ (Болгарские статистические данные). Об этом в субботу сообщила на своем сайте газета Monitor.

По ее данным, в открытый доступ попали личный телефонный номер председателя Народного собрания (парламента) страны Николы Минчева и его домашний адрес, данные его заместителей, министра сельского хозяйства Ивана Иванова и многих других. В раскрытых списках представлены сотни имен известных журналистов и общественных деятелей. Отмечается, что утечка данных, связанных с лицами, принимающими решения и управляющими страной, может сделать их уязвимыми с точки зрения безопасности и возможного шантажа.

Утечка была обнаружена после того, как 4 января вступили в силу поправки к Закону о регистре БУЛСТАТ, которые предполагают изменение его идентификационных кодов. Ведется расследование происшествия.

Ситуацию на пресс-конференции в субботу прокомментировали министр юстиции Надежда Йорданова и министр электронного управления Божидар Божанов. Они сообщили, что в настоящее время в публичной части регистра видны адреса граждан, которые самостоятельно обеспечивали свое страхование, а также их телефоны и электронная почта, что, однако, соответствует действующему с 2005 года законодательству. Фактов повышенного интереса к этим данным не зафиксировано. Вместе с тем было заявлено, что готовятся срочные поправки в законодательство, которые гарантируют, чтобы личные данные не попадали в публичную часть регистра.