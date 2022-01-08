Причиной нападения мужчины на полицейских под Курганом могло стать задержание сожительницы

ТАСС, 8 января. Причиной нападения мужчины на полицейских под Курганом, в результате чего один сотрудник погиб, а второй ранен, могло стать задержание сожительницы нападавшего. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"[Причиной нападения могло стать задержание сожительницы], это действительно так. Ее задержали [за управление автомобилем] пьяной и вроде как составили протокол. Мужчина решил отомстить", - сказал собеседник агентства, уточнив, что злоумышленник, по предварительным данным, мог быть в состоянии алкогольного опьянения, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В ночь на 8 января 44-летний местный житель из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в полицейских, находившихся в автомобиле марки УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции. Один из сотрудников полиции погиб на месте, второй госпитализирован. При задержании нападавший был убит.