{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Причиной нападения мужчины на полицейских под Курганом могло стать задержание сожительницы

При задержании нападавший был убит

ТАСС, 8 января. Причиной нападения мужчины на полицейских под Курганом, в результате чего один сотрудник погиб, а второй ранен, могло стать задержание сожительницы нападавшего. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"[Причиной нападения могло стать задержание сожительницы], это действительно так. Ее задержали [за управление автомобилем] пьяной и вроде как составили протокол. Мужчина решил отомстить", - сказал собеседник агентства, уточнив, что злоумышленник, по предварительным данным, мог быть в состоянии алкогольного опьянения, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В ночь на 8 января 44-летний местный житель из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в полицейских, находившихся в автомобиле марки УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции. Один из сотрудников полиции погиб на месте, второй госпитализирован. При задержании нападавший был убит.

Теги
РоссияКурганская область
СМИ: в Болгарии произошла утечка личных данных около 300 тыс. граждан
По данным газеты Monitor, в открытый доступ попали личный телефонный номер председателя Народного собрания страны и его домашний адрес, данные его заместителей, министра сельского хозяйства и других
Читать полностью