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Figaro: во Франции выложившего в сеть фото жертвы террориста приговорили к четырем годам

Мужчину также обвинили в публикации расистских и ненавистнических высказываний, в том числе в адрес президента страны Эмманюэля Макрона

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Житель Франции был приговорен к четырем годам тюрьмы за публикацию в социальных сетях фотографии отрезанной головы учителя Самюэля Пати, которого террорист убил в октябре 2020 года. Об этом сообщила в субботу газета Le Figaro.

Согласно заявлению прокуратуры коммуны Безье, на которое ссылается издание, 31-летнего мужчину уличили также в публикации расистских и ненавистнических высказываний, в том числе в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Обвиняемый, имя которого не раскрывается, уже привлекался к ответственности за подобные нарушения. После освобождения из тюрьмы в марте прошлого года он призывал в соцсетях "очистить" и "сжечь" Безье, так как считал себя единственным белым человеком в этом городе. После задержания он заявил, что не раскаивается.

Самюэль Пати, 47-летний учитель истории и географии, был обезглавлен радикальным исламистом 16 октября 2020 года. Теракт произошел у школы города Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин). Террориста ликвидировали полицейские.

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