Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров из-за очереди на досмотр в Мурманске

ТАСС, 8 января. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи с нарушением прав пассажиров железнодорожного вокзала в Мурманске, где пассажиры опоздали на поезда из-за досмотров при усиленных мерах безопасности, говорится в субботу в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и правомерности действий сотрудников железнодорожного вокзала Мурманск после усиления мер безопасности в новогодние праздники. При прохождении досмотра через рамки металлодетектора и интероскопа образовалась очередь. Не все пассажиры успели 2 и 4 января 2022 года на поезда Мурманск - Москва и Мурманск - Санкт-Петербург", - указано в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников вокзала и службы транспортной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

