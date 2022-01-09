Неправильная эксплуатация котла стала причиной пожара с пятью жертвами под Костромой

ТАСС, 9 января. Нарушение норм эксплуатации отопительного оборудования, по предварительной версии, стало причиной пожара в жилом доме в Шарье Костромской области, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в департаменте региональной безопасности Костромской области.

Пожар в деревянном жилом доме произошел в ночь на 9 января, погибли пять человек, в том числе двое детей пяти и девяти лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

"По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения норм эксплуатации котла", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, сейчас двое членов пострадавшей в пожаре семьи, хозяйка дома и ее мать, находятся у соседей. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь - медицинская и психологическая. Кроме того, пострадавшим будет предоставлено жилье из резервного фонда города.

Информация о пожаре на улице Белозеровской, 30, поступила в 01:05 мск 9 января. Огонь охватил деревянный дом по всей площади. К тушению пожара были привлечены 32 человека и 13 единиц техники. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на момент прибытия первых подразделений открытым огнем горела кровля дома.