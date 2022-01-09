В Коми на трассе "Вятка" в ДТП с двумя внедорожниками погибли три человека

ТАСС, 9 января. Три человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП, которое произошло на трассе "Вятка" в Республике Коми. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Коми.

"На 646-м км трассы "Вятка" столкнулись автомобили Toyota Hilux и Land Rover. В результате ДТП на месте погибли водитель Toyota и одна из пассажирок, вторая находится в больнице в тяжелом состоянии. Водитель внедорожника Land Rover также был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.