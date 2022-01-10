Число пострадавших от суррогатного алкоголя в ХМАО увеличилось до восьми

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до восьми человек.

Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о восьми погибших и семерых госпитализированных.

"В больницах Югры продолжается оказание медицинской помощи восьми пациентам из пгт Кондинское. Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Состояние еще троих тяжелое", - сказали в департаменте.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ранее сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Владелец торговой точки задержан в Тюмени. Как рассказали в группе администрации Кондинского района в соцсети "ВКонтакте", суррогат реализовывался в стеклянных емкостях объемом 0,5 л под названием "Царская охота".