Число пострадавших от суррогатного алкоголя в ХМАО увеличилось до восьми

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до восьми человек.
- В ХМАО задержали владельца торговой точки, где продавали суррогатный алкоголь
- В ХМАО установили подозреваемого в распространении суррогатного алкоголя
- Установлено место продажи суррогатного алкоголя в ХМАО, которым отравились восемь человек
- В ХМАО по факту смерти восьми человек от суррогатного алкоголя возбудили уголовное дело
Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Ранее сообщалось о восьми погибших и семерых госпитализированных.
"В больницах Югры продолжается оказание медицинской помощи восьми пациентам из пгт Кондинское. Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Состояние еще троих тяжелое", - сказали в департаменте.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ранее сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Владелец торговой точки задержан в Тюмени. Как рассказали в группе администрации Кондинского района в соцсети "ВКонтакте", суррогат реализовывался в стеклянных емкостях объемом 0,5 л под названием "Царская охота".