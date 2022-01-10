В Сахалинской области из-за циклона объявили штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 12-13 января экстренное предупреждение в 12 районах Сахалинской области из-за прогнозируемого циклона, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", - сообщили в пресс-службе.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, днем 12 и 13 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируются сильный, местами очень сильный снег, метель с видимостью 500 м и менее при среднем ветре 12-17 м/с, порывах 25-30 м/с. На востоке - мокрый снег.

Кроме этого, 12 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов (южная группа Курильских островов, Сахалинская область) прогнозируются ветер 25-30 м/с, порывы 33-38 м/с (ураган) и сильные осадки в виде мокрого снега.

Сейчас в Сахалинской области теплая спокойная погода. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - минус пять градусов. Исключение составляют северные районы Сахалина. Там на протяжении всего дня метель и сильный ветер. С ними нарушено авиасообщение. Температура воздуха там - около минус 15 градусов.