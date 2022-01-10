Количество погибших в ДТП в Свердловской области в новогодние праздники выросло на 116%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП на новогодние праздники в 2022 году выросло на 116% в Свердловской области по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС временно исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Евгений Пятин.

"Что касается новогодних праздников <...> по количеству погибших у нас рост на 116%, по раненым - рост на 26%", - сказал Пятин, отвечая на вопрос, сколько произошло ДТП в Свердловской области в период новогодних праздников.

По данным регионального ГИБДД, за время новогодних праздников в Свердловской области произошло 53 ДТП, в которых погибло 13 человек, в том числе ребенок. Основными причинами аварий в новогодние праздники стали выезд на полосу встречного движения и не соответствие скорости конкретным дорожным условиям.

За прошедший 2021 год в регионе произошло 2 771 дорожно-транспортное происшествие, снижение составило 1,6%. Также за этот период в ДТП погибли 370 человек, рост составил 2,8%.