В Челябинске автомобиль наехал на остановку

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. На северо-западе Челябинска легковой автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате инцидента три человека пострадали, еще один погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"По предварительным данным, водитель легковой автомашины Ford не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс на улице Братьев Кашириных в Челябинске. В результате ДТП три человека получили телесные повреждения, один пешеход в результате наезда автомобиля погиб", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.