Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при 14-часовой задержке авиарейса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Крымская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса "Аэрофлота" из Симферополя в Москву, который из-за технической неисправности самолета отложили на 14 часов, сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

"Крымская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса 1621 Симферополь - Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот". Вылет из Симферополя в Москву планировался 9 января 2022 года в 14:10, однако из-за технической неисправности самолета вылет состоялся 10 января 2022 года в 04:30. Задержка составила более 14 часов. Всего 402 пассажира", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

Ранее в пресс-службе аэропорта подтвердили задержку, уточнив, что пассажиры находились в терминале, с ними работали представители авиакомпании.