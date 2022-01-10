В Подмосковье неизвестные сообщили о минировании пяти объектов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Неизвестные прислали на электронную почту телеканала "360 Подмосковье" сообщение о минировании пяти объектов на территории Московской области, в том числе Государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим", а также офиса и редакции телеканала. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту редакции телеканала "360 Подмосковье" поступило анонимное сообщение о минировании пяти объектов на территории Московской области, в том числе редакции телеканала "360 Подмосковье", которая находится в Солнечногорске, Государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Истре, баскетбольного центра "Химки", ледовой арены в Балашихе, а также офиса телеканала "360 Подмосковье" в Одинцове", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на местах работают правоохранители, проводится проверка.