Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Белгорода, убрали с полосы

ТАСС, 10 января. Самолет авиакомпании Red Wings, который в понедельник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белгорода, убрали с полосы. В настоящее время аэропорт закрыт на прием и вылет рейсов из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Самолет с посадочной полосы убрали. Аэропорт пока не работает в штатном режиме из-за тумана, плохих погодных условий", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в справочной службе аэропорта, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы до 17:30 мск. Последствия непогоды, в том числе ледяного дождя в Белгороде устраняют более 1 тыс. рабочих и 100 единиц техники.

В понедельник самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings рейсом Москва - Белгород после приземления выкатился на 40 м за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа, пострадавших нет. По факту выкатывания самолета за пределы ВПП прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.