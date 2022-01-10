Доследственную проверку начали в Ингушетии после жалобы на перинатальный центр

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии начали доследственную проверку после появившегося в соцсетях видео с жалобой на работу перинатального центра, где после родов женщина впала в состояние комы, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"10 января 2022 года на странице одной из социальных сетей размещена информация о том, что родственники 35-летней жительницы республики просят проверить действия врачей перинатального центра республики. По данной информации проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях региона было распространено видео, на котором родственники одной из пациенток сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. По данным пресс-службы правительства региона, женщине поставлен диагноз "гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз".

Ранее руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова инициировала проведение проверки в перинатальном центре Ингушетии, также в медучреждении с проверкой побывал вице-премьер региона, который взял расследование ситуации на личный контроль.