В Петербурге подразделения МЧС совершили 1 624 выезда в новогодние праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Подразделения МЧС в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников совершили 1 624 служебных выезда, в результате которых были спасены 103 человека. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

"Пятеро погибших и семь пострадавших за эти праздники. Можно сказать, что все наши подразделения 1 624 раза выезжали по данным событиям. Спасено 103 человека", - сказал Литовка.

"Если говорить по статистике об этих праздниках, то мы довольно-таки большое снижение получили. То есть, если говорить о пожарах, то зарегистрировано 182 пожара - это на 41% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, это касаемо и по гибели, и по пострадавшим", - отметил он, добавив, что не последнюю роль в снижении статистики сыграло большое количество мероприятий по профилактике безопасности жизнедеятельности, проводимых накануне праздников.