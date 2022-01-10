Уголовное дело возбудили на Кубани по факту осквернения символов воинской славы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения двумя военнослужащими символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России.

По данным следствия, один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы, при этом второй осуществлял видеосъемку происходящего. Отмечается, что в средствах массовой информации и социальных сетях ранее получило распространение видео, на котором военнослужащий совершает действия, "направленные на публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества".

"На основании полученных данных военным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел в хуторе Молькино, где военнослужащий из Чечни наносил удары по фигурам, символизирующим погибших бойцов подразделения специального назначения, а также продемонстрировал на одной из скульптур "удушающий" прием.