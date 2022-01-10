Полицейские пришли в офис незарегистрированной партии "Другая Россия"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полицейские пришли в Москве в офис незарегистрированной партии "Другая России Э. В. Лимонова" после того, как несколько участников этой организации устроили акцию с плакатом в столичном метро. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Захватов, который прибыл для оказания членам партии правовой помощи.

"В настоящий момент внутри офиса "Другой России" в Москве происходят некие непонятные поисковые мероприятия. Известно только то, что внутри находится 11 человек. Непонятно, в каком они статусе и задержаны ли они, однако пока их не выпускают оттуда", - сказал Захватов. Он подчеркнул, что его самого полицейские внутрь отделения партии не пускают и причину недопуска не сообщают. "Сотрудники полиции, правда, обещали сообщить мне, если кого-то из этих 11 человек повезут в то или иное отделение полиции", - сказал он.

Ранее суд арестовал троих активистов партии "Другая России Э. В. Лимонова" за акцию в московском метро. 8 июня Анастасия Питонова, Павел Хороших и Даниил Верменич прикрепили к поезду метро на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии баннер "На Северный Казахстан". Они были задержаны, на них был составлен протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Замоскворецкий суд столицы признал Питонову, Хороших и Верменич виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полицейскому) и назначил им наказание в виде 10 суток административного ареста каждому.