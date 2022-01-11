В Приморье полицейские нашли древесину на 100 млн рублей без документов

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Приморскому краю обнаружили в Чугуевском муниципальном округе партию пиломатериалов без документов объемом 3 тыс. куб. м и стоимостью около 100 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю на одном из пунктов по хранению и переработке древесины в Чугуевском округе обнаружен склад нелегально заготовленной древесины. Объем пиломатериалов породы дуб без документов, подтверждающих законность их происхождения, составил около 3 000 кубических метров. Общая стоимость обнаруженной древесины оценивается на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Оборот заведомо незаконно заготовленной древесины"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция проверяет законность заготовки обнаруженного леса, устанавливают личность собственника. Уточняется, что на территории склада полицейскими обнаружены иностранные граждане, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В новогодние каникулы "Примлес" совместно с правоохранительными органами провел широкомасштабные рейды по противодействию черным лесорубам. К этим рейдам привлекли 270 человек. Ранее сообщалось о еще одном складе с 271 кубометрами нелегальной древесины обнаружили лесничие с помощью квадрокоптера в районе поселка Пластун.