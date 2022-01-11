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Пилот ВВС Республики Корея погиб в результате падения истребителя

Южнокорейский истребитель упал через несколько минут после взлета

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Пилот истребителя F-5 ВВС Южной Кореи погиб при падении управляемого им самолета. Об этом во вторник сообщил телеканал KBS.

Южнокорейский истребитель упал через несколько минут после взлета. Около 13:44 (07:44 мск) он разбился в гористом районе провинции Кёнгидо.

Сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало, на борту самолета не было взрывчатых веществ.

Истребитель F-5 начали собирать в Южной Корее с 1983 года. По сведениям телеканала, инциденты с участием этого самолета происходили довольно часто. Такой же истребитель разбился в Республике Корея в 2013 году во время летной подготовки.

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