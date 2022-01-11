Инспектора по охране животных под Новосибирском уволили после незаконной охоты на лосей

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Минприроды Новосибирской области уволило инспектора отдела по охране животного мира после того, как его задержали в автомобиле с убитыми тушами лосей в багажнике, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

"На территории Чулымского района на трассе Ужаниха-Чулым межрайонной оперативной группой министерства совместно с сотрудниками полиции было остановлено два автомобиля, в одном из которых обнаружено мясо дикого животного (лось). Соответствующие документы на право добычи и провоза дикого животного отсутствовали. В автомобиле находились граждане, в том числе государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства Казанцев Д.С.", - сообщили в министерстве, добавив, что сейчас инспектора уволили.

Как уточнили в Минприроды, по этому факту подали заявление в полицию. Позднее совместно с сотрудниками полиции обнаружили предполагаемое место охоты и возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи более трех особей диких животных. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что полицейские обнаружили пять мест забоя диких животных.

"Установлено, что подозреваемые имели соответствующие разрешительные документы и лицензию на охоту на добычу одной особи лося. <…> У подозреваемых изъято 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, четыре единицы охотничьего оружия, три снегохода и три легковых автомобиля, на которых осуществлялась охота", - пояснили в региональном главке.

В свою очередь в Минприроды добавили, что в отношении инспектора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ".