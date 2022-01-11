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В Подмосковье из-за ДТП с двумя грузовиками перекрыто движение на ЦКАД

В результате ДТП пострадал один человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на участке ЦКАД в Раменском районе Подмосковья в результате столкновения двух грузовых машин, один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 165-м км ЦКАД в Раменском районе произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей, движение на данном участке дороге перекрыто. Для машин организован объезд через автодорогу М-5 "Урал", - сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что в результате ДТП пострадал один человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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