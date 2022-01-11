Движение на участке ЦКАД в Подмосковье восстановлено после ДТП

МОСКВА, 11 января./ТАСС/. Движение по левой крайней полосе на 164-м км внешней стороны ЦКАД в Раменском районе Подмосковья восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

"На 164-м км внешней стороны ЦКАД открыто движение по левой крайней полосе. Раннее из-за ДТП проезд по этому участку дороги был закрыт", - сообщили в "Автодоре".

Движение автотранспорта на этом участке ЦКАД было перекрыто в результате столкновения двух грузовых машин, один человек пострадал.

По данным "Автодора", по предварительной информации, водитель грузовика "Рено" совершил наезд на металлическое барьерное дорожное ограждение, шумозащитные экраны. "Дорожные и экстренные службы продолжают работу на месте ДТП", - добавили в госкомпании.