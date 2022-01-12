В Иркутской области в ДТП на федеральной трассе погибли три человека

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Автомобиль ритуальной службы и большегруз столкнулись в среду на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". В результате, по предварительным данным, три человека погибли, двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня около 08:20 (03:20 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" автомобиля "Газель" и фуры Volvo. <...> По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле "Газель", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего и регулируют дорожное движение на участке трассы.