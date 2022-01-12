СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Приангарье

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области начали доследственную проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса Братск - Усть-Илимск, шесть пассажиров которого получили травмы в результате аварии вечером во вторник. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Вечером 11 января в районе села Кобляково Братского района рейсовый автобус, следовавший по маршруту Братск - Усть-Илимск, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В салоне автобуса находились 40 человек. По предварительным данным, шесть пассажиров получили травмы, трое из них госпитализированы. По данному факту <...> организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства аварии, изучат документацию о техническом состоянии автобуса, медосмотре водителя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, трое из шести пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, троих оставили в больнице, у них состояние легкой степени тяжести. Остальные пассажиры автобуса от осмотра медиками отказались и с места ДТП уехали другим транспортом.