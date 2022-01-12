Вузы, консерваторию и школы эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Ряд вузов и консерватория были эвакуированы в среду в Екатеринбурге после получения сообщений о минировании, сообщили ТАСС представители учреждений. Ранее сообщалось об эвакуации свыше 90 школ Екатеринбурга из-за аналогичных сообщений.

"Угрожающее письмо получили по электронной почте, эвакуировали основной учебный корпус", - сообщил ТАСС советник ректора Уральского архитектурно-художественного госуниверситета Сергей Постников.

Также эвакуированы Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского ТАСС сообщили, что из-за эвакуации были вынуждены перенести экзамены.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверок.