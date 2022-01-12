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Бастрыкин поручил проверить "Ленком" на нарушения при госзакупках

Председатель Следственного комитета РФ дал это поручение главе управления СК по Москве Андрею Стрижову
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о нарушениях при госзакупках в "Ленкоме", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве А. А. Стрижову рассмотреть обращение журналиста, касающееся возможных попыток неправомерного завладения имуществом, - сообщает СК. - Так, в опубликованном в открытых источниках заявлении сообщается, что его автором собраны сведения по ситуации в ГБУК Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", указывающие на факт противоправных действий при осуществлении государственных закупок".

Бастрыкин поручил руководству московского главка тщательно изучить доводы журналиста и доложить о результатах проведенной работы.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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