Выкатившийся за пределы ВПП полосы в аэропорту Белгорода самолет вылетел в Москву

ТАСС, 12 января. Самолет авиакомпании Red Wings, который 10 января выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белгорода, вылетел в Москву, сообщили ТАСС в среду в справочной службе аэровокзала.

"Самолет вылетел в Москву", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил журналистам заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров, самолет вылетел с соответствующим допуском после осмотра и составления технического акта в аэропорт Жуковский без пассажиров.

Самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings рейсом Москва - Белгород 10 января после приземления выкатился на 40 м за пределы ВПП. На борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. В тот же день самолет отбуксировали на место стоянки для обследования. Прокуратура и СК проводят проверки по этому факту.