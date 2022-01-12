В Калмыкии арестовали подозреваемого в покушении на убийство главы района

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия в среду арестовал подозреваемого в покушении на убийство главы района, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что следователи во вторник возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту покушения на убийство главы районного муниципального образования в отношении 36-летнего местного жителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Власти Калмыкии назвали произошедшее в Элисте покушение на главу Кетченеровского района республики попыткой сопротивления политике региона.

"Сегодня Элистинским городским судом Республики Калмыкия по ходатайству следствия подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 января вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов на улице Канукова в Элисте умышленно с целью убийства в ходе ссоры нанес удар ножом главе района. Преступный умысел на убийство подозреваемым не был доведен до конца, поскольку пострадавший оказал ему активное сопротивление.