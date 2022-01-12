{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калмыкии арестовали подозреваемого в покушении на убийство главы района

Вечером 8 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес пострадавшему удар ножом

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия в среду арестовал подозреваемого в покушении на убийство главы района, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что следователи во вторник возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту покушения на убийство главы районного муниципального образования в отношении 36-летнего местного жителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Власти Калмыкии назвали произошедшее в Элисте покушение на главу Кетченеровского района республики попыткой сопротивления политике региона.

"Сегодня Элистинским городским судом Республики Калмыкия по ходатайству следствия подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 января вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов на улице Канукова в Элисте умышленно с целью убийства в ходе ссоры нанес удар ножом главе района. Преступный умысел на убийство подозреваемым не был доведен до конца, поскольку пострадавший оказал ему активное сопротивление. 

Теги
РоссияКалмыкия
Врио замглавы администрации Тамбовской области подозревают в участии в хищении 25 млн руб.
В отношении Владимира Громова возбудили два уголовных дела
Врио замглавы администрации Тамбовской области подозревают в участии в хищении 25 млн руб.
Читать полностью