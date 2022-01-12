В ДТП на трассе в Самарской области погиб человек

ТАСС, 12 января. Грузовик и два автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщается в среду в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 9-ом км автодороги Тольятти - Димитровград.

"Водитель автомобиля Lada при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Merсedes, после чего, продолжив движение, столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся попутно. В результате происшествия пассажир автомобиля Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и три пассажира автомобиля Lada госпитализированы в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего происшествия.