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В ДТП на трассе в Самарской области погиб человек

Четверо пострадали

ТАСС, 12 января. Грузовик и два автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщается в среду в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 9-ом км автодороги Тольятти - Димитровград.

"Водитель автомобиля Lada при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Merсedes, после чего, продолжив движение, столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся попутно. В результате происшествия пассажир автомобиля Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и три пассажира автомобиля Lada госпитализированы в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего происшествия.

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РоссияСамарская область
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