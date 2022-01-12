Около 25 тыс. потребителей на Сахалине отключили от энергоснабжения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. потребителей отключены от электроснабжения на Сахалине из-за сильного ветра. Об этом сообщает Минэнерго России в Twitter.

"Сильный ветер обесточил около 25 тыс. потребителей на Сахалине. Энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 из 18 районов Сахалинской области. Сейчас на островах бушуют метель и ветер, отмечается очень плохая видимость. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - минус два градуса. Из-за погоды закрылась паромная переправа, соединяющая Сахалин и материк, нарушено внутреннее авиасообщение по некоторым направлениям, закрыта для проезда автодорога Курильск - аэропорт Буревестник на курильском острове Итуруп.