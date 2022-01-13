Дело о мошенничестве возбудили в отношении экс-директора крупнейшего театра ХМАО

ТАСС, 13 января. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора одного из учреждений культуры Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в четверг.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об экс-директоре Сургутского музыкально-драматического театра Тамаре Лычкатой.

"Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Сургут установлены признаки мошенничества в действиях бывшего руководителя и главного бухгалтера одного из городских учреждений культуры. Следственным отделом УМВД России по городу в отношении фигуранток возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ, они подозреваются в совершении восьми эпизодов мошенничества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что злоумышленницы использовали данные неосведомленных граждан для фиктивного трудоустройства на различные должности. В действительности никто из них на рабочих местах не появлялся и трудовую деятельность не осуществлял. В дальнейшем зарплаты обналичивались и использовались директором и главным бухгалтером в личных целях. Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что сумма мошенничества составляет около 10 млн рублей.

Ранее в Сургутском театре были выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции, трудового законодательства, законодательства о закупках, финансовой дисциплины, допущенные в учреждении с 2016 по 2020 год. В связи с этим в конце апреля 2021 года правительство Югры приняло распоряжение о прекращении трудовых отношений с Лычкатой. Женщина оспорила приказ об увольнении в суде, а в августа 2021 года добилась восстановления в должности режиссера.

Кроме того, в апреле 2021 года в отношении замдиректора Сургутского театра Александра Лычкатого, родственника Тамары Лычкатой, было возбуждено уголовное дело. По данным следственного управления СК РФ по Югре, подозреваемый в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тыс. рублей из 450 тыс. рублей взятки за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом работы не были выполнены, в актах отражены недостоверные сведения, а деньги были получены в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объема работ.