В Севастополе возбудили два дела после вырубки деревьев в заказнике и природном парке

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Полиция возбудила два уголовных дела после прокурорской проверки, подтвердившей незаконную вырубку в Севастополе деревьев, в том числе входящих в Красную книгу города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"По результатам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждены два уголовных дела по фактам незаконной вырубки деревьев, в том числе краснокнижных", - говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что на территории заказника "Байдарский" вырублено 45 деревьев, относящихся к виду можжевельник дельтовидный, который занесен в Красную книгу города Севастополя. Это повлекло изменение сложившегося природного ландшафта с ареалами обитания редких видов животных и растений, нарушена целостность природно-территориального комплекса. Ущерб оценен в 450 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").

На территории природного парка "Максимова дача" выявлена вырубка девяти деревьев: вяза гладкого, вишни магалебской и граба восточного. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Ход расследования дел находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.