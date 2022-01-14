Летевший из Сочи в Москву самолет сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия ребенка

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Совершавший рейс из Сочи в Москву самолет совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за плохого самочувствия 1,5-годовалого ребенка на борту, пассажир доставлен в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Краснодара в пятницу.

"Сегодня 14 января 2022 г. в аэропорт Краснодар <...> прибыл рейс авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту "Сочи-Шереметьево". Поступила информация о плохом самочувствии пассажира (ребенок, 1,5 года, плохое самочувствие). Борт приземлился в 06:42", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка в сопровождении родителей передали бригаде скорой помощи, которая прибыла на стоянку самолета, пациент доставлен в больницу. По данным пресс-службы, после дозаправки рейс продолжил путь по маршруту.