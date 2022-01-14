В Приангарье завершили расследование четырех уголовных дел о пытках в колониях

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Следствие завершило расследование четырех уголовных дел о пытках в исправительных учреждениях Иркутской области. Обвиняемые знакомятся с материалами дел, сообщил журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.

"По ряду уголовных дел идет в настоящее время ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела, следственные действия по ним завершены, окончательные обвинения сформулированы и предъявлены", - сказал Ситников, уточнив, что это четыре дела.

Он также рассказал, что расследованием уголовных дел занимаются сотрудники двух отделов управления. "Работа проделана колоссальная. Количество допрошенных людей исчисляется уже под тысячу. Людей, показания которых были получены, проверены, перепроверены", - отметил Ситников.

В январе 2021 года ФСИН России начала проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова в декабре прошлого года сообщала журналистам, что в 2021 году ей поступило более 20 жалоб на пытки в учреждениях исправительной системы.