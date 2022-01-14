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Движение в центре Москвы затруднено после пожара около храма

Движение затруднено по Зоологическому переулку от ул. Большая Грузинская до Новопреснеского переулка

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Движение транспорта по Зоологическому переулку от ул. Большая Грузинская до Новопреснеского переулка в Москве затруднено после пожара около храма Великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По адресу Большая Грузинская, д. 13 стр. 2 загорелась крыша здания. На месте работают экстренные службы города. Движение по Зоологическому переулку от ул. Большая Грузинская до Новопреснеского переулка осуществляется по одной полосе из двух", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пожар произошел около храма Великомученика Георгия Победоносца в центре Москвы. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводятся проливка и осмотр перекрытий.

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