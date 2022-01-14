Суд в Адыгее продлил домашний арест экс-мэру Майкопа

МАЙКОП, 14 января. /ТАСС/. В пятницу Майкопский городской суд на полгода продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе администрации Майкопа Андрею Гетманову. Он приговорен к условному сроку за покушение на мошенничество, принуждение к совершению сделки и незаконное хранение боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов республики Артур Абдулаев.

"Майкопский горсуд под председательством судьи Александра Коротких сегодня продлил Андрею Гетманову меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 июля", - сказал Артур Абдулаев.

Ранее сообщалось, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Адыгеи, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры республики и апелляционные жалобы по уголовному делу экс-главы администрации Майкопа Гетманова, отменила вынесенный Майкопским горсудом приговор и направила дело в этот же суд на повторное рассмотрение. Гетманов был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана чиновнику до 18 января.

По данным следствия, экс-чиновник в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, осуществляющего свою деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельхозпродукции, где, желая получить право на чужое имущество, потребовал от последнего совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Получив отказ, осужденный стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, опасаясь угроз, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками.

Кроме того, осужденный незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска в доме чиновника. Также Гетманов в июле 2017 года решил похитить путем обмана имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, расположенных на территории Кужорского сельского поселения Майкопского района.

Майкопский горсуд первой инстанции при рассмотрении дела не согласился с правовой позицией гособвинителя и переквалифицировал действия экс-чиновника с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ на ч. 1 ст. 179 УК РФ, прекратив уголовное преследование в этой части в связи с истечением срока давности.