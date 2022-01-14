Суд в Москве рассмотрит ходатайства об аресте двух обвиняемых в захвате самолета

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы получил ходатайства следствия о заключении под стражу Дени и Ирисхана Арсаевых, обвиняемых в захвате воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании Дени Арсаеву и Ирисхану Арсаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. В суде уточнили, что ходатайства пока не рассмотрены.

По данным издания "Московский комсомолец", фигуранты дела являются захватчиками в 2001 году российского самолета Ту-154. По данному делу ранее проходили Ирисхан Арсахаев и Дени Магомерзаев.

Самолет "Внуковских авиакомпаний" Ту-154 был захвачен тремя террористами 15 марта 2001 года. Он совершал рейс Москва - Стамбул. После захвата лайнер посадили в Медине. Террористы требовали прекратить войну в Чечне, а также $1 млн. После продолжительных переговоров самолет был взят штурмом подразделениями местного спецназа. Однако при штурме самолета погибли российская бортпроводница, один пассажир и главарь угонщиков.

Саудовские власти отказались выдать захваченных террористов, ссылаясь на то, что они должны предстать перед шариатским судом этой страны. Захват самолета там считается преступлением против религии, и за это предусматривается наказание вплоть до смертной казни.

Приговором шариатского суда двое террористов были осуждены на шесть и четыре года лишения свободы.

Согласно материалам дела, Арсаевым в России предъявлено обвинение в угоне воздушного судна группой лиц, максимальное наказание по ней предусматривает 12 лет колонии.