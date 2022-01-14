В Краснодаре остались без света свыше 9 тыс. человек

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. В Краснодаре без электроэнергии из-за аварии находятся 9,2 тыс. человек, сообщила городская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Ранее поступала информация, что без света остались около 4,7 тыс. человек. Электроэнергии не было в домах на улицах Волгоградская, Гастелло, Димитрова, Ленинградская, Можайского, Нестерова, Ярославская, Талалихина, Нестерова, Сафонова, Дзержинского Прикубанского внутригородского округа (ВО), а также Коммунаров, Красная, шоссе Нефтяников, Одесская, Офицерская, Гаврилова в Центральном ВО.

"Поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по улицам: Кондратенко Николая, Красная, Октябрьская, Затонная, Кошевого пр., Красина, Оранжерейная, Постовая, Береговая, Победы площадь, Мира, Индустриальная, Кубанонабережная, Кирова, Орджоникидзе, Пушкина, Рашпилевская - Западный ВО. Количество населения - 3 500 человек. Также поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по улицам: Кондратенко Николая, Красная, Октябрьская, Орджоникидзе, Кубанонабережная, Береговая, Кирова, Орджоникидзе, Комсомольская, Рашпилевская Западный ВО. Количество населения - 1 000 человек", - отмечается в опубликованном сообщении.

Уточняется, что причина отключений во всех случаях - повреждение линий электропередачи, отключены десятки трансформаторных подстанций. На месте работают специалисты.

Нарушения электроснабжения наблюдаются и в других городах края. Так, в Новороссийске, в домах села Мысхако отключилось энергоснабжение. Аварийная бригада "НЭСК-электросети" выехала в район улиц Бориса Токарева, 8-й Гвардейской, Приозёрной, Шоссейной.