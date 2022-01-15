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Угрозу цунами объявили в связи с извержением вулкана в Королевстве Тонга

По данным Геологической службы США, в районе извержения зафиксировали подземные толчки магнитудой 4

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты объявили об угрозе цунами в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось в Королевстве Тонга 14 января. Соответствующее уведомление появилось в субботу на сайте Национального центра предупреждения о цунами США.

Также, по данным Геологической службы США, в районе извержения были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4. Очаг залегал на глубине 33 км.

Днем ранее новостной портал Matangi Tonga сообщил, что начавшееся утром в пятницу извержение стало крупнейшим с декабря. На побережье Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага - также были зафиксированы небольшие цунами.

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